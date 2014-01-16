СМИ: первая леди Франции пыталась покончить с собой

Об этом журналу "Пуэн" сообщили ее родственники.

При этом они категорически отвергли версию, что речь идет о попытке самоубийства. "Валери лишь приняла пару лишних таблеток", - сообщил один из ее близких родственников, сообщает ИТАР-ТАСС.

Триервейлер выпила лекарства в пятницу после разговора с Франсуа Олландом по поводу его отношений с актрисой Жюли Гайе. Поводом для выяснения отношений стала публикация журналом Closer материала, в котором утверждается, что у президента Франции в течение нескольких месяцев существовала тайная связь с актрисой.

По данным "Пуэн", на следующее утро после принятия лекарств у Триервейлер началась сильная рвота и женщину госпитализировали. По сведениям других СМИ, у спутницы президента при поступлении в больницу было отмечено резкое снижение давления, признаки переутомления и мрачное настроение. В публикации, озаглавленной "Валери Триервейлер: трагедии загадочной женщины", журнал приводит слова самой Триервейлер, которая заявила: "Мне всё ставят в вину, даже мою госпитализацию".

По данным телеканала BFM, 14 января врачи провели консилиум и рекомендовали гражданской жене французского лидера продолжить курс лечения в больнице.

По сведениям "Пуэн" и газеты Le Parisien, история с публикацией утверждений о новой любовной связи Франсуа Олланда стала для Триервейлер "подлинным шоком".