США не будут вооружать страны, где нарушают права человека

Об этом говорится в новой директиве президента США Барака Обамы, пишет ИТАР-ТАСС.

Как говорится в тексте директивы, "США не будут санкционировать какую-либо продажу (оружия другим странам и территориям), если обладают на тот момент информацией о том, что такие поставки будут использованы для совершения геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года".

Кроме того, США намерены "в одностороннем порядке демонстрировать сдержанность в сфере экспорта вооружений" в тех случаях, когда это продиктовано национальными интересами, гласит директива.

Как в ней уточняется, речь идет, в частности, об отказе от поставок тем государствам, "поведение которых вызывает серьезную обеспокоенность", и о случаях, когда передача оружия и военной техники тому или иному конкретному государству порождает "озабоченность относительно подрыва международного мира и безопасности, серьезных нарушений правозащитного законодательства, терроризма, транснациональной организованной преступности или непропорционального применения".

Коррективы в политику были внесены после "двухлетнего всеобъемлющего обзора", подчеркнул Белый дом. В соответствии с изложенными им данными, в последний раз изменения в эту политику вносились США в 1995 году.