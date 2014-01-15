Из Южной Кореи запустили в сторону КНДР шары с пропагандой и материалами Википедии

Около 30 активистов собрались в приграничном городе Пхаджу и запустили 10 больших воздушных шаров, к которым было прикреплено 200 тысяч листовок, тысяча долларов США купюрами по доллару и 500 DVD-дисков, на которых была записана жизнь в Южной Корее. Кроме того, как передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP, к шарам прикрепили USB-носители с энциклопедией Wikipedia на корейском языке, а также портативные радиоприемники.

Целью акции было выразить протест изолированности Северной Кореи от остального мира, а также выступить против того, что власти блокируют процесс воссоединения корейских семей, разделенных войнами.

"Мы посылаем листовки на север, чтобы осудить действия Ким Чен Ына, направленные против человечности, когда он ящиками вывозит деньги из индустриального комплекса Кэсон и при этом блокирует воссоединение 20 миллионов разделённых родственников. Мы призываем Север возобновить процесс воссоединения семей", - заявил один из активистов, сбежавший из КНДР.

Власти КНДР заявили, что подобные акции являются открытой провокацией и пригрозили обстрелом территории. В правительстве Южной Кореи открестились от мероприятий активистов, заявив, что не имеют к этому никакого отношения.

Заметим, что обычные граждане Северной Кореи могут увидеть статьи Wikipedia, пожалуй, только на флешках из Южной Кореи (хотя есть сомнения, что им доступны компьютеры), ведь коммунистический режим страны строго запрещает им пользоваться интернетом, предлагая им местную, отделенную от внешнего мира сеть. Правда, несмотря на всю антизападную пропаганду, правящая верхушка страны, по-видимому, не следует своим же принципам - доступ к Всемирной паутине у политической элиты имеется.

После анализа результатов мониторинга скачиваний из Всемирной сети в прошлом году выяснилось, что высокопоставленные чиновники Северной Кореи любит смотреть порнофильмы и американские сериалы.