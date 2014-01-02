Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Каспии у берегов Азербайджана
23:19, 02 января 2014Мир
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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в 20.23 (18.23 по киевскому времени) в Каспийском море
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Каспии у берегов Азербайджана
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр сейсмологической службы азербайджанской Национальной академии наук.
Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к северо-востоку от азербайджанского поселка Гала, его очаг залегал на глубине 60 километров.
На побережье землетрясение не ощущалось.
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