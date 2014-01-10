У побережья Кубы произошло землетрясение

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ, подземные толчки произошли в четверг около 16.00 по местному времени (23.00 чт кск). Информации о пострадавших пока не поступало.

В столице страны были эвакуированы сотрудники из двух шестиэтажных административных зданий. Как следует из публикаций в СМИ, землетрясение длилось около 30 секунд.