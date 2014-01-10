У побережья Кубы произошло землетрясение
03:14, 10 января 2014Мир
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг во Флоридском проливе у берегов Кубы, в 180 километрах от столицы страны и в 66 километрах от курорта Варадеро
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Кубы Фото РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ, подземные толчки произошли в четверг около 16.00 по местному времени (23.00 чт кск). Информации о пострадавших пока не поступало.
В столице страны были эвакуированы сотрудники из двух шестиэтажных административных зданий. Как следует из публикаций в СМИ, землетрясение длилось около 30 секунд.
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