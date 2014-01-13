ВВС Нигерии по ошибке нанесли авиаудар по кортежу сенатора

По словам сенатора, инцидент произошел в субботу близ деревни Ардоко в федеральном штате Борно, которая до этого подверглась нападению боевиков. Самолет ВВС Нигерии сбросил на кортеж Ндуме четыре авиабомбы, но по счастливой случайности никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Представитель армии Нигерии Мохаммед Доле (Muhammed Dole) в воскресенье заявил, что ему ничего не известно об инциденте с кортежем сенатора, но подтвердил, что в районе деревни Ардоко в субботу проводилась военная операция с участием ВВС. Представители службы безопасности Нигерии, в свою очередь, назвали авиаудар по кортежу Ндуме "рабочей ошибкой".

На севере Нигерии действует группировка "Боко Харам". Ее члены добиваются введения шариата и искоренения западной модели образования по всей стране. "Боко Харам" стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в Нигерии. В ноябре США признали группировку террористической организацией.