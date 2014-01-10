Французские ультраправые призывают ликвидировать Евросоюз
00:58, 10 января 2014Мир
1823 0
Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призвала сделать все возможное для ликвидации Европейского Союза
Марин Ле Пен призвала сделать все возможное для ликвидации Европейского Союза
"Что можно сделать, чтобы сделать ЕС лучше? Нужно добиться его крушения", — заявила Ле Пен, передает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечает политик, следует ждать момента, когда Евросоюз рухнет, и способствовать этому в меру сил.
По теме: S&P понизило рейтинг Евросоюза
"Только после этого можно будет приступить к строительству Европы свободных наций", — подчеркнула глава "Национального фронта" Франции.
Летом 2013 года Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности. Ее, в том числе, обвинили в разжигании расовой ненависти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter