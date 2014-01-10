Французские ультраправые призывают ликвидировать Евросоюз

"Что можно сделать, чтобы сделать ЕС лучше? Нужно добиться его крушения", — заявила Ле Пен, передает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает политик, следует ждать момента, когда Евросоюз рухнет, и способствовать этому в меру сил.

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"Только после этого можно будет приступить к строительству Европы свободных наций", — подчеркнула глава "Национального фронта" Франции.

Летом 2013 года Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности. Ее, в том числе, обвинили в разжигании расовой ненависти.