Президент Венесуэлы впервые пожал руку оппозиционеру

Как сообщают латиноамериканские СМИ, Каприлес был основным соперником Мадуро на выборах в апреле 2013 года. До сих пор он так и не признал выигрыша Мадуро, который победил с минимальным преимуществом, передает РИА Новости.

Рукопожатие Мадуро и Каприлеса состоялось перед началом встречи президента с губернаторами, на которой обсуждались перспективы борьбы с преступностью после громкого убийства бывшей "Мисс Венесуэла-2004" Моники Спир. Оно не носило формального характера, политические оппоненты пожали друг другу руки "на ходу" перед началом совещания.

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Наблюдатели отмечают, что встреча стала первым мероприятием подобного рода, приглашение на которое Каприлес принял: в середине декабря минувшего года он так и не приехал на встречу Мадуро с оппозиционными губернаторами и мэрами.

Перед встречей Каприлес опубликовал в своем микроблоге в Twitter сообщение, адресованное Мадуро: "Николас, я предлагаю тебе оставить в стороне наши глубокие разногласия и объединиться против отсутствия безопасности".