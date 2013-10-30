Оппозиция Венесуэлы попросит Папу Римского наладить диалог в стране

"Мы будем говорить об этом с его Святейшеством, дай Бог, чтобы церковь и Папа, как глава Церкви, мог бы помочь в (установлении) диалога в Венесуэле", — сказал Каприлес. - Я верю, что его Святейшество, будучи Папой из Латинской Америки, хорошо знающим действительность в наших странах, может помочь нам в том, что касается диалога"

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По его словам, церковь, будучи структурой, "которая, возможно, объединяет наибольшее число людей" в Венесуэле, может стать "фактором диалога и посредничества", пишет РИА Новости.

Каприлес также заявил, что, будучи практикующим католиком, "очень рад" предстоящей встрече с Папой. Ранее он обратился к жителям Венесуэлы с призывом направить ему письма для понтифика. Тем не менее, Каракасский епископат не поддержал эту инициативу — церковные власти сообщили, что она носит исключительно частный характер.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречался с главой Римско-Католической церкви 17 июня. Тогда аудиенция длилась 20 минут, разговор шел о политической ситуации в Венесуэле и в мире.