Оппозиция Венесуэлы попросит Папу Римского наладить диалог в стране
Лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что во время предстоящей 6 ноября аудиенции у Папы Римского Франциска он обратится к понтифику с просьбой о содействии в налаживании политического диалога в этой стране, сообщают латиноамериканские СМИ.
"Мы будем говорить об этом с его Святейшеством, дай Бог, чтобы церковь и Папа, как глава Церкви, мог бы помочь в (установлении) диалога в Венесуэле", — сказал Каприлес. - Я верю, что его Святейшество, будучи Папой из Латинской Америки, хорошо знающим действительность в наших странах, может помочь нам в том, что касается диалога"
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По его словам, церковь, будучи структурой, "которая, возможно, объединяет наибольшее число людей" в Венесуэле, может стать "фактором диалога и посредничества", пишет РИА Новости.
Каприлес также заявил, что, будучи практикующим католиком, "очень рад" предстоящей встрече с Папой. Ранее он обратился к жителям Венесуэлы с призывом направить ему письма для понтифика. Тем не менее, Каракасский епископат не поддержал эту инициативу — церковные власти сообщили, что она носит исключительно частный характер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречался с главой Римско-Католической церкви 17 июня. Тогда аудиенция длилась 20 минут, разговор шел о политической ситуации в Венесуэле и в мире.