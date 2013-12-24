Ходорковский попросил у Швейцарии визу на три месяца

"Михаил Ходорковский подал заявление о визе в посольство Швейцарии в Берлине 24 декабря", — агентство Франс Пресс со ссылкой на швейцарский МИД.

По данным дипломатов, речь идет о шенгенской визе для Швейцарии сроком на три месяца, пишет РИА Новости.

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Ранее Ходорковский заявлял, что пока не знает, как долго останется в Германии, и даже еще не посоветовался на этот счет со своей семьей. По его словам, ему дали визу на год.

После освобождения 20 декабря Ходорковский в тот же день на частном самолете улетел в Берлин. Он заявил, что "вероятно" будет жить в Швейцарии.