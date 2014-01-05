На севере Йемена в ходе столкновений погибли более 20 человек

Столкновения произошли в провинциях Амран, аль-Джауф и Саада. Суннитские племена опасаются усиления влияния в регионе представителей шиитской общины хутхи и обвиняют их в получении помощи из Ирана.

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Сообщается, что на этой неделе хутхи захватили несколько районов в городе Китаф в провинции Саада. По данным очевидцев, они подожгли находящуюся в регионе салафитскую религиозную школу и около 20 домов.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на France-Presse.

На протяжении последних десяти лет хутхи ведут борьбу с центральным правительством за отделение провинции Саада. Однако в последнее время этот конфликт стал всё больше приобретать религиозный характер.

Вчера Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади направил в регион посредников для урегулирования противостояния.