На севере Йемена в ходе столкновений погибли более 20 человек
На севере Йемена в ходе двухдневных боев между шиитскими повстанцами и представителями общины салафитов, поддерживаемых местными суннитскими племенами, погибли не менее 23 человек.
Столкновения произошли в провинциях Амран, аль-Джауф и Саада. Суннитские племена опасаются усиления влияния в регионе представителей шиитской общины хутхи и обвиняют их в получении помощи из Ирана.
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Сообщается, что на этой неделе хутхи захватили несколько районов в городе Китаф в провинции Саада. По данным очевидцев, они подожгли находящуюся в регионе салафитскую религиозную школу и около 20 домов.
Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на France-Presse.
На протяжении последних десяти лет хутхи ведут борьбу с центральным правительством за отделение провинции Саада. Однако в последнее время этот конфликт стал всё больше приобретать религиозный характер.
Вчера Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади направил в регион посредников для урегулирования противостояния.