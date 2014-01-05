В США ожидаются морозы до 50 градусов

Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США (National Weather Service, NWS).

В последний раз подобные погодные условия наблюдались в 1994 году, сообщил агентству Рейтер синоптик NWS Боб Оравек (Bob Oravec), отмечает РИА Новости.

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Температура в некоторых штатах опустится ниже отметки в минус 30 градусов по Цельсию. С учетом сильных ветров, температура в некоторых районах будет ощущаться на уровне до минус 50 градусов, отмечается в сообщении NWS.

Резкое понижение температуры связано с вторжением циклона с севера, известного как полярный вихрь. Обычно полярный вихрь находится над территорией Канады и редко добирается до США. Ожидается, что экстремальные погодные условия продержатся до середины следующей недели, сообщает NWS.

Это станет не первым ударом стихии по северо-восточным штатам США в наступившем году. Ранее сообщалось, на регион обрушился снежный шторм, жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек. По всему региону были отменены более 2,3 тыс. рейсов, закрыты сотни школ, перекрыты некоторые шоссе.