Путин объяснил негативное отношение украинцев к России

"Я думаю, что вопрос в информированности. Наверное, и у нас есть люди, настроенные националистически, таких тоже немало, которые могут - и вполне бойко - излагать свою точку зрения по отношению к Украине, но подавляющее большинство российских граждан относятся к Украине позитивно. Это стопроцентно, и к бабке ходить не надо", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

То же самое, по его словам, наблюдается и в Украине, сообщает РИА Новости.

"Всегда можно найти среди 45-миллионного населения людей, которые изначально, по определению, просто относятся плохо. Это их право. Но, думаю, что вопрос в значительной степени связан с недостаточной информированностью, в том числе о том, что касается европроцесса на Украине", - сказал российский лидер.

"Кто-то говорит, что у украинского народа украли "европейскую мечту". Во-первых, мы к этому не имеем никакого отношения. Это выбор самого украинского народа и легитимных властей, вступать в какой-то союз или не вступать, подписывать какие-то документы, не подписывать. И это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Путин.

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Во-вторых, пояснил президент, говоря о недостаточной информированности, он имеет в виду, что необходимо читать документы, которые Украина собиралась подписывать с Евросоюзом.

"Почему оппозиция, которая борется с действующей властью, постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах... Я хочу спросить: вы читали эту бумагу? Нет! Ведь никто же ни фига не читает. Читать-то умеете? Смотрите, что там написано: рынки открыть, денег нет, нормы и торговые и технические регламенты ввести европейские. Значит, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Это явно крен туда - становиться сельхозпридатком еврозоны. Но если это выбор кого-то, хорошо, пожалуйста, это их выбор. А у нас что происходит? Ведь мы Украину никуда не тащим", - добавил президент РФ.