Возможность ввода войск в Украину Путин назвал "чушью и ерундой"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, допускает ли он ввод российских войск в Украину, в частности в Крым, для защиты своих соотечественников, как это было сделано Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, к чему призвал один из украинских депутатов во время политического противостояния в Киеве.

"Мы будем бороться за равенство прав (российских соотечественников) - это относится ко всем государствам. Это совсем не значит, что мы будем махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, полная чушь. Ничего подобного нет и быть не может", - подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что сравнивать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии с ситуацией в Крыму некорректно, так как ничего подобного в Крыму не происходит.

Президент РФ напомнил, что Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, и там был кровавый межэтнический конфликт.

Путин подчеркнул, что такая реакция России была связаны с убийством российских военнослужащих, которые выполняли миротворческие функции.

"В Крыму, слава Богу, ничего подобного нет и надеюсь, что никогда не будет. У нас есть договор о пребывании там российского флота, он продлен в интересах обоих государств", - сказал Путин.

Он убежден, что дислокация Черноморского флота в Крыму является серьезным стабилизирующим фактором в международной и региональной политике.

При этом Президент сообщил, что Россия поднимает вопрос защиты прав своих соотечественников в странах ЕС, в частности в Прибалтике, где существует понятие "не гражданин", который лишен политических прав и свобод.

Как сообщал УНИАН, депутат горсовета Севастополя Сергей Смольянинов призвал Путина ввести российские войска в Украину.

Он обвинил западные спецслужбы и «их агентов» в инициировании попытки свержения законной власти в стране, якобы организации беспорядков и проплаченных митингов в ряде городов Украины, а также в информационных атаках в СМИ.

Кроме того, 14 декабря Всеукраинское объединение «Свобода» заявило, что пророссийские силы в Крыму готовят спецоперацию, которая грозит территориальной целостности и национальной безопасности Украины.

По данным «Свободы», одновременно с проведением крымского «антимайдана», учитывая благоприятную ситуацию отсутствия на полуострове основных сил украинских правоохранительных подразделений, внутренних войск, которые переброшены в Киев, предусматривается проведение в период с 23 по 27 декабря 2013 года так называемых «антитеррористических учений» личным составом с привлечением морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации, дислоцируемого в Севастополе.

«В ходе указанных «антитеррористических учений» российские морские пехотинцы под предлогом обеспечения защиты объектов ЧФ РФ в Севастополе возьмут под контроль город и заблокируют украинские государственные органы и места расположения ВМС Украины», - заявили в «Свободе».