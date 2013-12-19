Обама приветствовал принятие конгрессом бюджетного компромисса

Палата представителей проголосовала за бюджет на два года 12 декабря, а сенат одобрил его в эту среду.

Две партии в конгрессе увеличили расходы по сравнению с действовавшим секвестром на 85 миллиардов долларов и согласились снизить госдолг на символические 20 миллиардов долларов за последующие десять лет, сообщает РИА Новости.

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"Благодарю лидеров демократов и республиканцев в палате представителей и сенате, которые много работали над этим бюджетом, и жду, когда конгресс пошлет мне законы, которые финансируют деятельность правительства и не содержат старой идеологической борьбы", - заявил Обама.

Он выразил надежду, что компромиссный характер в отношениях партий продолжится и в новом году. Обама также призвал конгресс расширить выплаты по безработице, которые могут истечь в конце года, если две партии не договорятся друг с другом.