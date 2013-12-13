Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетное соглашение

Договоренность была достигнута председателем комитета Сената США по бюджету Пэтти Мюррей (демократ) и главой бюджетного комитета Палаты представителей Полом Райаном (республиканец). Соглашение позволит избежать сокращения расходов на 63 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Согласно документу, расходы в 2014 году составят до 1,012 триллиона долларов вместо планировавшихся 967 миллиардов, а в 2015 — 1,014 триллиона вместо 995 миллиардов.

Документ одобрили 332 конгрессмена, против проголосовали 94 законодателя.

Сенат, как ожидается, рассмотрит бюджетное соглашение на следующей неделе.

Как отмечают американские СМИ, бюджетное соглашение является настоящим прорывом для конгресса, в котором не первый год идет противостояние между демократами и республиканцами по поводу госрасходов. Договоренность делает менее вероятным новый бюджетный кризис в январе и октябре 2014 года.