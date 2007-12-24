Ющенко: в ближайшие дни Украина вступит в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина уже в ближайшее время станет членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, представляя нового министра юстиции Николая ОНИЩУКА сотрудникам министерства.

«Убежден, что в ближайшие дни или недели Украина станет членом ВТО», - сказал Президент.

По его словам, сразу после этого Украина будет инициировать окончание переговоров относительно углубленного соглашения между нашим государством и ЕС. «Венцом этого будет ассоциированное членство Украины в ЕС. Мы все сделаем, чтобы эта сюжетная линия увенчала этот процесс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, глава государства высказал мнение, что не позже второго квартала следующего года состоятся переговоры между Украиной и ЕС относительно формирования зоны свободной торговли. «У меня есть большое ощущение, что в первом или втором квартале 2008 года мы безотлагательно начнем переговоры с ЕС относительно установления зоны свободной торговли», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Европейский Союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию - Киеву необходимо, еще до вступления в организацию (впервые в мировой практике), пересмотреть регуляцию экспортных пошлин. Украина заявила о готовности не только сохранить нынешние уровни экспортных пошлин, но и снизить эти ставки на пять товарных групп, чувствительных для ЕС, вплоть до отказа от экспортной пошлины после вступления в ВТО и вступления в действие соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Из-за несогласованности этого вопроса сорвался график вступления Украины в ВТО. Таким образом, Украине вступить в ВТО в 2007 году, как ожидалось ранее, не удастся.