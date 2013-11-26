Число погибших в Японии в результате оползня увеличилось до 5 человек

Число погибших в результате схода оползня в японской префектуре Акита на северо-западе острова Хонсю на прошлой неделе возросло до пяти, сообщило агентство Киодо со ссылкой на местное полицейское управление, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в префектуре на одной из дорожных строек. Под завалами оказались пять рабочих. Полиция сообщила о гибели одного человека, остальные четверо считались пропавшими без вести.

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Во вторник полиция заявила о том, что обнаружены и опознаны тела всех пятерых.

Оползень был вызван сильными дождями.