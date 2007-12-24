ЦИК Узбекистана зафиксировал явку 90% на президентских выборах

Явка на президентских выборах в Узбекистане составила 90,6% или 14 миллионов 765 тысяч 447 человек. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Узбекистана.

Как передает АПН, по его словам, «выборы прошли с соблюдением законодательства Узбекистана и в соответствии с международными нормами»

Предварительные итоги выборов будут оглашены в понедельник, 24 декабря в 18.00.

В то же время оппозиционеры и правозащитники объявили, что нынешние президентские выборы не были ни свободными, ни честными.

Как отмечает радио «Свобода», в стране нет официально зарегистрированных оппозиционных партий. Практически никто из обозревателей не сомневается, что победу одержит нынешний президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ, который находится у власти уже 18 лет.

Его соперники - три малоизвестных политика, не раз публично выражавшие поддержку И.КАРИМОВУ.

На выборах присутствовали наблюдатели от 30 стран и пяти международных организаций, в том числе и от ОБСЕ (26 человек). Западные журналисты на выборы допущены не были. Зарубежные правозащитники неоднократно подвергали критике режим И.КАРИМОВА за многочисленные нарушения прав человека.