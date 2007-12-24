В Лондоне закрылась одна из веток метро

С сегодняшнего дня в Лондоне полностью закрывается целая линия метрополитена - East London Line. На карте метро эта ветка, проходящая по восточным районам британской столицы, обозначается оранжевым цветом.

Как сообщает Lenta.ru, линия закрывается на масштабную реконструкцию, в ходе которой она будет расширена в обе стороны и переоборудована для вхождения к 2010 году в систему недавно открытой железнодорожной "надземки" (London Overground).

По маршруту следования поездов "оранжевой" ветки будут пущены специальные автобусы, а для пассажиров изготовят памятки с указанием альтернативных схем поездок.

Предполагается, что обновленная линия станет важным звеном транспортной системы Лондона к Олимпиаде 2012 года.