Казахстан угрожает России санкциями из-за утилизационного сбора

Об этом заявила министр по делам экономической интеграции страны Жанар Айтжанова на "правительственном часе" в Мажилисе (нижняя палата парламента).

"РФ после вступления в ВТО ввела утилизационный сбор именно для импортных автомобилей, данная процедура противоречит нормам ВТО. Сейчас, насколько я знаю, идет диспут в рамках ВТО, который инициирован ЕС и Японией, которые заинтересованы в расширении импорта на территорию Таможенного союза" ,- цитирует Айтжанову РИА Новости.

По ее данным, для России сейчас автомобилестроение - одна из приоритетных отраслей экономики, в Казахстане же, по ее словам, сейчас производится 19 тысяч легковых автомобилей, кроме того, в республике наладили производство автобусов и грузовиков.

По теме: В ЕС рассказали, чем обернется Украине введение утилизационного сбора

"Конечно же, наши новые (автомобильные) предприятия нацелены на рынок Таможенного союза", - отметила министр.

Айтжанова сообщила, что Казахстан ведет переговоры с РФ о том, чтобы "этот утилизационный сбор или не применялся по отношению к нашему будущему экспорту или Казахстан будет вынужден применять ответные меры в отношении импорта российских автомобилей на нашу территорию".

Министр считает, что введение с казахстанской стороны утилизационного сбора - это "очень болезненный вопрос". "Если мы введем утилизационный сбор в таком виде, в каком он введен в РФ, у нас просто переговоры по вступлению в ВТО остановятся", - констатировала Айтжанова.