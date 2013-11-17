Экипаж горящего судна в Северном море оказался в ловушке из-за шторма

Шторм в Северном море помешал спасателям эвакуировать экипаж с торгового судна, на котором случился пожар, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Три норвежских вертолета были отправлены на помощь экипажу торгового судна Britannia Seaways, оператором которого является датская фирма DFDS, в субботу вечером. Однако попытка эвакуировать людей потерпела неудачу из-за плохих погодных условий. В акватории Северного моря в ночь на воскресенье бушует шторм, порывы ветра достигают скорости 180 километров в час, поднимая волны высотой в несколько метров.

Читайте также: Во время пожара на судне в Херсоне погиб кок

Поскольку прямой угрозы жизни моряков нет, спасатели приняли решение отложить эвакуацию. Как отмечает агентство, поскольку в настоящее время горит только корма судна и огонь не распространяется на другие его части, моряки пока не могут самостоятельно потушить пожар.

По данным агентства, судно перевозит военное оборудование из порта на севере Норвегии в Берген.