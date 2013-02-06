Во время пожара на судне в Херсоне погиб кок

Найдено тело моряка, погибшего сегодня, 6 февраля, во время пожара на сухогрузе в Херсоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Как говорится в сообщении, шестеро членов экипажа покинули судно самостоятельно, тело седьмого моряка – 33-летнего кока, было найдено на месте пожара.

Пожар локализован в 7:30, меры по ликвидации продолжаются.

Как сообщал УНИАН сегодня в 2.00 в доке Херсонского судостроительного и судоремонтного завода во время ремонтных работ на сухогрузе „Корстень” возник пожар. По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огнем уничтожена надстройка сухогруза на площади 400 кв. м.

К тушению пожара привлечены шесть пожарно-спасательных отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления ГСЧС в Херсонской области.

Справка УНИАН. Сухогруз «Корстень» 1958 года постройки, длиной 100 м, шириной 14 м, водоизмещение около 2 тыс. т. Порт приписки - Георгулешты (Молдова).