В Греции столкнулись два торговых судна: 10 человек пропали без вести

В Греции сегодня столкнулись два торговых судна, одно из них затонуло.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам представителя местной береговой охраны, инцидент произошел в 75 морских милях (139 км) от небольшого греческого острова Сапиенца. 10 членов экипажа затонувшего сухогруза считаются пропавшими без вести.

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