В Греции столкнулись два торговых судна: 10 человек пропали без вести

11:01, 29 апреля 2013
Мир
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В Греции сегодня столкнулись два торговых судна, одно из них затонуло.

Фото с сайта ura-inform.com

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам представителя местной береговой охраны, инцидент произошел в 75 морских милях (139 км) от небольшого греческого острова Сапиенца.

10 членов экипажа затонувшего сухогруза считаются пропавшими без вести.

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