В Чили начались президентские и парламентские выборы

Президентские и парламентские выборы начались в воскресенье в Чили, избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (15.00 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Впервые в истории страны право занять главный пост в государстве оспаривают сразу девять кандидатов. Безусловным фаворитом считается экс-президент страны Мишель Бачелет, представляющая левоцентристскую коалицию; ее основной соперницей - бывшая министр труда Эвелин Маттеи, близкая к проправительственным политическим силам.

Помимо главы государства, чилийцы изберут новый состав Палаты Депутатов (120 мест), почти наполовину обновят 38-местный Сенат и выберут 278 членов 15 региональных советов (органов местной власти).

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На этих выборах впервые для чилийцев участие в голосовании не является обязательным. Правом голоса на выборах обладают 13 миллионов чилийцев (население страны составляет около 17 миллионов), но, по прогнозам, на голосование придут не более семи миллионов избирателей.

Безопасность на выборах обеспечивают более 10 тысяч сотрудников различных подразделений чилийских вооруженных сил, которые еще сутки назад взяли под контроль более 2 тысяч избирательных участков.