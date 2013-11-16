Берлускони стало плохо во время выступления перед своими соратниками

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время своего выступления в субботу в Риме на Национальном совете его партии "Народ Свободы" (НС) почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться за помощью к врачу, сообщает РИА Новости.

В ходе своего эмоционального выступления, посвященного реорганизации НС и возрождению движения "Вперед, Италия!", Берлускони почувствовал себя нехорошо и облокотился о трибуну, чтобы не упасть. Сразу же на сцену к нему вышел его лечащий врач Альберто Дзангрилло (Alberto Zangrillo), который попытался увести бывшего премьера, но тот решил завершить речь, которую сторонники по партии приветствовали овацией стоя. Спустя пару минут поддержать Берлускони на сцену вышел и руководитель парламентской группы НС в Палате депутатов Ренато Брунетта (Renato Brunetta).

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После завершения выступления врач настоял, чтобы Берлускони выпил стакан воды, после чего бывший премьер с помощью секьюрити ушел за сцену.

Ранее во время своего выступления экс-премьер сообщил, что накануне не спал всю ночь, в том числе из-за того, что его ближайший соратник вице-премьер и глава МВД Италии Анджелино Алфано в пятницу вечером заявил о выходе из НС и создании собственного движения "Новые правоцентристские силы" (НПС).