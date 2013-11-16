Ближайший соратник Берлускони создает собственную партию

Таким образом, Алфано фактически подтвердил наличие раскола в рядах правоцентристов, которыми долгое время руководил бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, ранее объявивший о реорганизации НС в партию "Вперед, Италия!", передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

"Я должен сделать выбор, который никогда не думал, что буду делать. Я не присоединюсь к "Вперед, Италия"… Я считаю необходимым подчеркнуть, что за последние 20 лет мы не изменили своим надеждам, идеализируя отдельного человека. Мы — друзья Берлускони, которого мы продолжим поддерживать в правительстве", — цитирует издание слова Алфано, который объявил о своем решении в пятницу поздно вечером, после многочасовых переговоров со своими сторонниками.

По теме: Партия Берлускони преобразована в движение "Вперед, Италия!"

По словам Алфано, за последние недели он убедился в том, что в партии Берлускони все чаще стали раздаваться слишком жесткие заявления в адрес правительства. Поэтому он принял решение создать отдельную группу, куда войдет 31 сенатор из бывшей НС, а также 23 депутата.

Сразу же после заявления Алфано руководитель парламентской группы "Народ Свободы" в Сенате Ренато Скифани заявил о своей отставке. По данным экспертов, этот маневр может подтолкнуть в ряды Алфано еще шесть сенаторов.

Как ожидается, в субботу состоится Национальный Совет НС на котором будет окончательно решено о реорганизации партии в движение "Вперед, Италия". Ранее в пятницу Берлускони сделал резкое заявление о том, что те, кто не поддерживает подобные перемены, могут покинуть партию.