СМИ: Берлускони боится закончить "как Тимошенко"

Об этом он заявил на встрече с евродепутатами, сообщает Украинская Правда со ссылкой на издание Corriere della Sera.

На встрече Берлускони убеждал депутатов Европарламента, что его партия сейчас переживает не лучшие времена, но он пообещал "сделать все возможное, чтобы воссоединить партию" и удержать политическое влияние.

Что касалось судебных преследований, Берлускони заявил, что его адвокаты предсказывают ему "мрачное будущее".

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"Я буду гнить в тюрьме. И доказательством этого является дело Тимошенко, когда, после многочисленных протестов и даже восстания против ее заключения, все затихло", - пояснил Берлускони.

На сравнение с осужденной экс-премьером Украины Берлускони подтолкнул его знаменитый друг президент России Владимир Путин.

"Путин предупредил меня, что меня заставят заплатить за все. Он сказал, что я закончу как Тимошенко", - рассказал итальянский экс-премьер.

В октябре 2012 года миланский суд приговорил Берлускони к четырем годам тюрьмы за причастность к финансовым махинациям в принадлежащей ему компании Mediaset.

Кассационный суд Италии в августе 2013 года подтвердил этот обвинительный приговор.

Президент Италии Джорджо Наполитано заявил, что не собирается издавать указ о помиловании Берлускони.