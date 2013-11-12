Жириновский объяснил, зачем предлагал огородить Кавказ "колючей проволокой"

"Я сожалею, хоть и большинство меня поддержало", - сказал Жириновский на пленарном заседании в Госдуме во вторник.

"То, что я говорил на передаче, я имел в виду меры, которые заложены в нормах закона. То, что было с термином "колючая проволока" - это блокпосты", - отметил лидер ЛДПР, передает РИА Новости.

"Все, что я говорил, связано только в случае проведения операции по поимке преступника. Но не всегда бываешь правильно понят", - добавил он.

Что касается высказываний о контроле рождаемости, то, по словам Жириновского, он говорил о международной практике, но не говорил, что это применительно к РФ.

Напомним, в программе "Поединок" он говорил о возможности ограничения рождаемости на Северном Кавказе и предлагал огородить этот регион колючей проволокой.