На курортах Египта отменено чрезвычайное положение

Правительство Египта приняло решение отменить режим чрезвычайного положения на популярных курортах Шарм-эш-Шейх и Хургада. Как сообщил интернет-портал "Аль-Ахрам", это сделано для продвижения иностранного туризма.

Режим ЧП и комендантский час были введены в ряде провинций Египта после событий июля-августа, когда после отстранения армией от власти президента Мухаммеда Мурси в стране вспыхнули массовые беспорядки. После столкновений с исламистами в Каире и разгона бессрочных акций "Братьев-мусульман" власти пошли на чрезвычайные меры, пишет ИТАР-ТАСС.

Вместе с тем, из курортных зон только Южный Синай, где расположены Шарм-эш-Шейх, Дахаб и Таба, попали под действие ЧП. В Хургаде и других курортах на берегу Красного моря ограничения действовали де-факто, но не были оформлены юридически.

Решение кабинета министров принято всего за два дня до официального истечения срока комендантского часа и режима ЧП, которое после 14 ноября продлеваться не будет.