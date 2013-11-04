Экс-президента Египта переводят в тюрьму в пригороде Александрии

Свергнутого Президента Египта Мухаммеда Мурси, который является обвиняемым в деле об убийстве демонстрантов, переводят в тюрьму Бурдж аль-Араб, расположенную в пригороде Александрии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее Мурси с момента своего отстранения от власти 3 июля находился на одной из вилл, принадлежащих Службе военной разведки Египта.

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Мурси и 14 высокопоставленным функционерам движения ''Братья-мусульмане' инкриминируют преднамеренное убийство и физическое насилие, повлекшие гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.

Первое судебное заседание по делу об убийстве демонстрантов, обвиняемым по которому проходят свергнутый президент Египта и функционеры ассоциации ''Братья-мусульмане'', состоялось в понедельник в Каире.