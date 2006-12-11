ООН: Коровы вредят экологии больше машин и самолетов

Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent.

По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.

Также в результате изготовления и транспортировки мяса, перевозки кормов и обустройства пастбищ для коров сжигается топливо, которое дает девять процентов мировых выбросов углекислого газа.

Стада коров производят около ста вредных газов, отмечается в докладе FAO. На долю этих домашних животных приходится две трети попадающего в атмосферу аммиака (главная причина кислотных дождей) и одна треть метана (вызывает перегрев атмосферы планеты).

Для создания пастбищ вырубаются леса, после чего эти расчищенные места превращаются в пустыни. Отходы, которые образуются в процессе ухода за коровами, загрязняют воду.

Специалисты FAO считают, что из-за большого спроса на мясо будет расти и поголовье коров. Это приведет к тому, что к 2050 году ущерб экологии, наносимый этими животными, может увеличиться в два раза.

Эксперты ООН изучали воздействие на окружающую среду также кур, овец, коз и свиней. Однако они пришли к выводу, что именно поголовье коров оказалось наиболее опасными для экологии.

Лента.ру