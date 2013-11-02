Миллиардер Трамп подарил $10 тысяч водителю, спасшему самоубийцу

Миллиардер Дональд Трамп подарил 10 тыс. долларов водителю автобуса, который спас женщину, собиравшуюся спрыгнуть с моста.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Скай Ньюс», Дарнелл Бартон стал звездой YouTube после того, как в сеть попала видеозапись с камеры наблюдения на мосту. На ролике видно, как молодая девушка перелезает через ограждение и смотрит вниз на проезжую часть. Неожиданно возле нее останавливается автобус, к девушке подходит водитель и уговаривает ее отойти от края моста, а затем хватает ее и насильно ставит в безопасное место.

«Я думаю, он великий человек c добрым сердцем. Такие люди заслуживают награды. Если честно, я даже горжусь тем, что могу ему помочь», - пояснил Трамп.

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