Талибы избрали себе нового лидера

Лидером пакистанских талибов стал Хан Саид Зейна

Киев. 2 ноября. УНИАН. Пакистанские талибы сегодня назвали имя своего нового лидера. Им стал Хан Саид Зейна.

Собрание командиров антиправительственных вооруженных групп состоялись в регионе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, сообщает радио «Свобода».

Прежний лидер талибов в Пакистане Хакимулла Мехсуд был убит в пятницу, 1 ноября, ударом американского самолета-беспилотника. Вместе с ним погибли еще четверо боевиков.

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Зейна, вероятнее всего, был организатором нападения на тюрьму на северо-западе Пакистана в 2012 году, когда из-за решетки убежали около 400 заключенных. Его также считают причастным к другим нападениям, среди которых атака военно-морской базы в Караче в 2011 году.