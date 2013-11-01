Изображение на российской "олимпийской сотне" оказалось плагиатом

Едва Центробанк России ввел в оборот новые купюры, посвященные Олимпиаде-2014, сразу же вспыхнул скандал, который может иметь серьезные последствия, пишет Зеркало Недели.

На купюре номиналом в 100 рублей изображен выполняющий трюк сноубордист. Однако российские блогеры сразу же уличили создателей дизайна банкноты в плагиате: точно такое же фото спортсмена было обнаружено ими в архиве одного из фотобанков.

Чуть позже стало известно имя фотографа, который сделал снимок - швейцарец Даниэль Алтьер. Он подтвердил схожесть рисунка, используемого на олимпийской сторублевке, с его фотографией, снятой в середине 2000-х годов на соревнованиях в швейцарском Лаксе, отметив, что за разрешением на использование его снимка к нему никто не обращался.

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Получивший неожиданную популярность фотограф рассказал, что с одной стороны польщен, что его фото используется на банкноте, с другой отметил, что возможно изучит данный вопрос более пристально. По всей видимости, пока он не намерен доказывать свои авторские права на снимок и соответственно требовать компенсацию за его незаконное использование.