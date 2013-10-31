В Forbes прокомментировали первое место Путина в рейтинге самых влиятельных

Об этом заявил шеф-редактор журнала Forbes Майкл Нор.

"Я не могу точно сказать, почему именно Путин стал первым. Это коллективное мнение экспертов, но могу предположить, что решение принималось в разгар бюджетного кризиса в США, во время шатдауна, когда Барак Обама дал слабину. Помимо этого президент США не смог проявить инициативу, когда в мире разгорелся скандал вокруг действий американской разведки, в то время, когда Владимир Путин на международной арене действует решительно. Так, в этом году он сыграл ключевую роль в урегулировании сирийского вопроса. Именно поэтому, как мне кажется, эксперты остановили свой выбор на президенте России", - цитирует РИА Новости высказывание Нора в эфире канала "Россия 24".

По его словам, рейтинг сформировали на основе голосования восьми журналистов издания Forbes.

"Всего мы оценивали 150 кандидатур по четырем основным критериям - во-первых, финансовые ресурсы, которыми располагают лидеры, во-вторых, мы учитывали то, насколько кандидаты хотят быть у власти и насколько активно они использовали свое влияние в прошлом году, на какие сферы оно распространялось", - отметил эксперт.

Путин в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes опередил прошлогоднего лидера, американского коллегу Барака Обаму (второе место) и председателя КНР Си Цзиньпина (третье место).