Британская разведка старается избежать отчета о своей деятельности
Британский центр правительственной связи прикладывает все возможные усилия, чтобы избежать предстоящего публичного отчёта главы ведомства
Британский центр правительственной связи прикладывает все возможные усилия, чтобы избежать предстоящего публичного отчёта главы ведомства, а также старается свести к минимуму возможные обвинения. Газета The Guardian опубликовала новые разоблачения Эдварда Сноудена, согласно которым, британская спецслужба в своей деятельности вышла далеко за рамки закона, пишет Russia Today.
В опубликованных в газете материалах говорится, что британский ЦПС тесно сотрудничал со своими американскими коллегами. ЦПС и АНБ вели совместную слежку за гражданами европейских государств. Кроме того, в публикации говорится о секретной базе американцев на Ближнем Востоке, которая перехватывала электронную переписку, интернет-трафик и информацию о телефонных разговорах в регионе.
ЦПС делает всё возможное, чтобы свести к минимуму возможные обвинения в создании широкомасштабных перехватывающих программ, скрыть факт сотрудничества с телекоммуникационными компаниями, которые помогали спецслужбам следить за абонентами и пользователями по всему миру, а также сотрудничество с министерством внутренних дел страны.
7 ноября в Великобритании состоится выступление глав трёх британских спецслужб перед профильным парламентским комитетом в открытом режиме. Сессия будет транслироваться на сайте британского парламента, правда, с задержкой в несколько минут.
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Во встрече примут участие Джон Соерс, руководитель Секретной разведывательной службы, известной как MI6, Эндрю Парке, генеральный директор Службы безопасности, известной как MI5, и Йэн Лоббан, директор Центра правительственной связи.
Руководителям спецслужб придется ответить на все, волнующие общество, вопросы. В связи с чем, ЦПС отчаянно старается свести количество возможных претензий к минимуму.