Британская разведка старается избежать отчета о своей деятельности

Британский центр правительственной связи прикладывает все возможные усилия, чтобы избежать предстоящего публичного отчёта главы ведомства, а также старается свести к минимуму возможные обвинения. Газета The Guardian опубликовала новые разоблачения Эдварда Сноудена, согласно которым, британская спецслужба в своей деятельности вышла далеко за рамки закона, пишет Russia Today.

В опубликованных в газете материалах говорится, что британский ЦПС тесно сотрудничал со своими американскими коллегами. ЦПС и АНБ вели совместную слежку за гражданами европейских государств. Кроме того, в публикации говорится о секретной базе американцев на Ближнем Востоке, которая перехватывала электронную переписку, интернет-трафик и информацию о телефонных разговорах в регионе.

ЦПС делает всё возможное, чтобы свести к минимуму возможные обвинения в создании широкомасштабных перехватывающих программ, скрыть факт сотрудничества с телекоммуникационными компаниями, которые помогали спецслужбам следить за абонентами и пользователями по всему миру, а также сотрудничество с министерством внутренних дел страны.

7 ноября в Великобритании состоится выступление глав трёх британских спецслужб перед профильным парламентским комитетом в открытом режиме. Сессия будет транслироваться на сайте британского парламента, правда, с задержкой в несколько минут.

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Во встрече примут участие Джон Соерс, руководитель Секретной разведывательной службы, известной как MI6, Эндрю Парке, генеральный директор Службы безопасности, известной как MI5, и Йэн Лоббан, директор Центра правительственной связи.

Руководителям спецслужб придется ответить на все, волнующие общество, вопросы. В связи с чем, ЦПС отчаянно старается свести количество возможных претензий к минимуму.