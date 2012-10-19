Британские спецслужбы ищут сотрудников с опытом компьютерных игр

Как сообщает AFP, об этом заявил министр иностранных дел страны Уильям Хейг в своей речи в Блетчли-Парк, - особняке на юге Англии, где в годы Второй мировой войны была организована операция по взлому шифров немецкой машины "Энигма".

Уильям Хейг сообщил, что Центр правительственной связи, располагавшийся во время войны в Блетчли-Парке, набирает сто молодых людей без университетского образования для борьбы с кибератаками и обеспечения государственной безопасности в сети Интернет. Предполагается, что новые сотрудники пройдут двухлетнее обучение в области связи, безопасности и инженерного дела.

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Хейг заявил, что перед Великобританией стоит все возрастающая угроза преступлений в интернете и компьютерных атак, - не менее серьезная, чем те, с которыми страна столкнулась во время Второй мировой войны. По словам министра, бороться с ними и сохранять ведущую роль Великобритании в области кибербезопасности должны именно молодые специалисты из "поколения Xbox", выросшие "в мире социальных медиа, глобальной сети и интерактивных игр".

Правительственные ресурсы Великобритании, замечает Лента.ру, ранее неоднократно подвергались кибер-атакам.