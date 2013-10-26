Альпинист взобрался на Эйфелеву башню в поддержку арестованных активистов Greenpeace (фото, видео)

Активисты движения Greenpeace сегодня устроили акцию на Эйфелевой башне в центре Парижа в поддержку своих коллег, которые были задержаны в России и привлечены к суду.

Как передает РИА Новости, мужчина со снаряжением для скалолазания утром взобрался на второй этаж башни. Затем он вывесил большой плакат "Free the Artic 30", имея в виду 30 человек, которых судят в РФ за акцию против нефтедобычи в Арктике.

"Мы здесь для того, чтобы передать послание французскому правительству, чтобы оно предприняло все усилия для освобождения 28 активистов и двух журналистов. Премьер министр Жан-Марк Эйро посетит РФ на следующей неделе. Мы просим его поднять этот вопрос", - сказал представитель Greenpeace Сирилл Кормье.

"Зеленые" часто устраивают акции протеста на парижской достопримечательности.

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Как сообщалось, активисты международной организации Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтяную платформу "Приразломная" в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. В результате активисты, среди которых и один гражданин Украины, были задержаны, им были предъявлены обвинения в пиратстве. Позже дело переквалифицировали на статью "хулиганство".

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