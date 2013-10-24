Greenpeace будет добиваться снятия с активистов обвинения в хулиганстве

Об этом сообщил РИА Новости юрист экологической организации Greenpeace Михаил Крейндлин.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин накануне заявил, что обвинение задержанным в ходе акции Greenpeace переквалифицировали с "пиратства" на "хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет (предыдущая - до 15 лет). По его словам, органы следствия не исключают возможности предъявления ряду фигурантов и иных обвинений, в частности, по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Маркин заявил, что "поведение обвиняемых после задержания также не способствует скорейшему установлению истины по делу".

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"Мы считаем, что обвинение в хулиганстве такое же абсурдное, как и в пиратстве, потому что никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, активисты не совершали. Сам факт, что есть подвижки, - это положительное явление, но это ни в коей мере не остановит нас от того, чтобы добиваться полного снятия со всех членов экипажа всех обвинений в любых уголовно наказуемых деяниях, в том числе в хулиганстве", - заявил юрист.

В то же время собеседник агентства отметил, что документов о переквалификации обвинения юристы экологов еще не получали, поэтому в настоящее время адвокаты еще не подготовили стратегию дальнейших действий. Тем не менее Крейндлин не исключает возможности обжалования постановлений о предъявлении обвинения в хулиганстве.

Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, в том числе гражданин Украины Руслан Якушев. После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве.