Обама грозит республиканцам вето за выдвижение политусловий

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом закрытой встречи в Белом доме.

Тем временем, по информации агентства Рейтер, разработка нового бюджетного компромисса в палате представителей застопорилась, и когда будет возобновлена работа, неизвестно, пишет РИА Новости.

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Республиканцы в конгрессе на протяжении двух недель пытаются добиться от президента Обамы и демократов уступок по сокращению расходов, прежде всего на реформу здравоохранения, но администрация выступает против политических условий.

Часть федеральных учреждений в США закрылась с 1 октября из-за отсутствия бюджета, а с 17 октября стране теоретически грозит дефолт из-за того, что конгресс не дал санкции на превышение 17-триллионного "потолка" госдолга.