США пока не могут констатировать прорыва на переговорах с Ираном в Женеве - СМИ

Об этом заявила сегодня журналистам официальный представитель госдепартамента Джен Псаки, комментируя итоги первого дня переговоров в Женеве Ирана и ”шестерки” международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

”Поскольку обсуждения технических деталей продолжаются, я не думаю, что на данном этапе мы можем охарактеризовать их как прорыв”, - сказала она. Однако, как заметила Псаки, ”несомненно позитивным моментом является то, что у нас имеется достаточно информации для проведения технических обсуждений”.

На переговорах Иран представил новые предложения по урегулированию ситуации вокруг своего ядерного досье. Иранская делегация называет новый план реалистичным и надеется на прорыв в переговорном процессе. Члены ”шестерки” приступили к их детальному обсуждению.