На Дунае сел на мель танкер с дизтопливом
02:50, 08 октября 2013Мир
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Танкер "Патрик", на борту которого находится 1,2 млн литров дизельного топлива, сел на мель на реке Дунай, существует угроза утечки нефтепродуктов.
Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Венгрии, пишет ИТАР-ТАСС.
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Инцидент произошел в 100 км к югу от столицы страны - Будапешта. Экипаж танкера, шедшего под сербским флагом, не пострадал.
В настоящее время специалисты разрабатывают варианты безопасной откачки топлива с аварийного судна.
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