На Дунае сел на мель танкер с дизтопливом

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Венгрии, пишет ИТАР-ТАСС.

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Инцидент произошел в 100 км к югу от столицы страны - Будапешта. Экипаж танкера, шедшего под сербским флагом, не пострадал.

В настоящее время специалисты разрабатывают варианты безопасной откачки топлива с аварийного судна.