Министр финансов США расскажет Обаме об угрозе дефолта
Министр финансов США Джек Лью проинформирует президента Барака Обаму и лидеров конгресса об угрозе дефолта в среду на встрече, посвященной бюджетному кризису.
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.
"Джек Лью проинформирует лидеров об угрозе дефолта (…) и экономических последствиях, если не будет повышен потолок долга", — сказал Карни, сообщает РИА Новости.
Встреча Обамы, спикера палаты представителей Джона Бейнера и лидеров фракций в конгрессе состоится во второй половине дня в среду.
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Как известно, оппозиционные республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса, отказываются одобрить бюджет на новый финансовый год и поднять лимит госдолга.
В результате с 1 октября из-за отсутствия финансирования закрылись многие государственные учреждения США.
Министерство финансов заявляло ранее, что лимит на заимствования будет превышен 17 октября, и при отсутствии одобрения конгресса на новый выпуск облигаций стране грозит дефолт. Рынки и рейтинговые агентства пока реагируют на эту угрозу спокойно, рассчитывая на политический компромисс в Вашингтоне.