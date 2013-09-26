На юге Мексики произошло мощное землетрясение, жертв нет
20:41, 26 сентября 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня на юге Мексики.
На юге Мексики произошло землетрясение / Фото : venividi.ru
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня на юге Мексики. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к западу от города Пуэрто-Мадеро, расположенного в штате Чьяпас вблизи границы с Гватемалой. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под морским дном.
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Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
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