СМИ: Торговля сирийским антиквариатом в мире приобрела огромные масштабы

Объемы торговли историческими ценностями из Сирии в мире составили около 2 миллиардов долларов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

При этом на деньги за продажу антиквариата, награбленного с археологических площадок и музеев, в Сирии покупают оружие, а в процессе военных действий в стране разрушаются уникальные памятники мировой цивилизации.

Первые города здесь появились еще в четвертом тысячелетии до нашей эры на основных торговых путях Древнего мира. Так, Дамаск, чье образование ученые относят к 16 веку до нашей эры, является одним из древнейших на планете, здесь торговали еще древние финикийцы, египтяне и греки. Ученые обнаружили в конце прошлого века в Тепль-Мардихе уникальную коллекцию, древнюю библиотеку, содержащую 17 тысяч глиняных табличек, где описывается вся жизнь людей той эпохи.

По теме: Генсек ООН призвал прекратить поставки оружия всем сторонам конфликта в Сирии

Сегодня треть сирийских музеев разграблена, артефакты, бережно собранные и сохраненные археологическим экспедициями всего мира за последние 150 лет беспрерывных раскопок, продаются на черных рынках соседних с Сирией стран и, вероятно, навсегда потеряны для человечества, сообщает агентство.

Только по самым поверхностным данным в Сирии частично или полностью разрушены 11 некрополей, относящихся к временам зарождения христианства, эпохи римлян и позже арабского Халифата. В Дамаске разрушена одна из мусульманских святынь - мечеть начала восьмого века.

В городе Алеппо разрушена крепость X века, построенная первым правителем династии Хамдамидов, мечеть XI и рынок XIII веков, вокруг города уничтожены многие греко-римские поселения... Видимо, никогда уже не удастся восстановить церковь крестоносцев в знаменитом замке Крах де Шевалье в провинции Хомс, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пальмира, еще несколько лет назад привлекавшая туристов со всего света, сегодня находится под контролем повстанческих группировок. Еще нынешним летом там шли бои, однако сирийская армия была вынуждена отказаться от применения тяжелого оружия, чтобы не разрушить памятники архитектуры, череда которых тянется на протяжении 3 км - четыре ряда колоннад, дворцов, храмов.

Здесь была найдена крупнейшая в Сирии христианская церковь, однако полностью завершить раскопки до начала войны археологи не успели и сегодня вряд-ли есть кто-то кто сможет с уверенностью сказать, что все это богатство, также внесенное ЮНЕСКО в список всемирного наследия, сохранилось.