Россия хочет, чтоб ЕС решал проблему дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД России, об этом сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в Таллинне на Седьмой региональной конференции российских соотечественников стран Прибалтики.

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Долгов заявил, что Евросоюз и США с таким энтузиазмом продвигающие права человека за своими пределами и подчас болезненно реагирующие на явные или даже мнимые их нарушения в третьих странах, совершенно спокойно относятся к позорной проблеме массового безгражданства в Латвии и Эстонии.

«Ситуация, когда у значительной части населения этих стран отсутствуют основополагающие политические и некоторые социально-экономические права, не может считаться приемлемой ни с какой точки зрения. Парадоксальность ситуации заключается в том, что «неграждане» в Латвии и Эстонии лишены избирательного права, но в то же время в этих странах учитывается общее количество жителей при определении числа депутатских мест в Европарламенте. Ожидаем, что Евросоюз, наконец, озаботится этой проблемой. Будем держать этот вопрос в поле зрения в контексте предстоящих в 2014 г. выборов в Европарламент», - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что имеет место дискриминация русскоязычного населения как языкового меньшинства.

По его словам, в Латвии и Эстонии целенаправленно проводятся реформы, нацеленные на вытеснение русского языка из системы образования. Происходит сужение русскоязычного образовательного пространства и в Литве. При этом правительства этих стран не только игнорируют численность русскоязычного населения и компактный характер его проживания, но и делают вид, что не замечают обеспокоенность по поводу своей политики в языковой сфере, которую неоднократно высказывали авторитетные международные организации, в частности ООН, Совет Европы и ОБСЕ, добавил он.