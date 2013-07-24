Российским военным запретили отдыхать в 7 из 15 бывших республик СССР

В Минобороне РФ подготовлен список стран, куда его сотрудники могут выезжать, передает АПА со ссылкой на источник в ВС России.

Российское государство запретило своим военнослужащим проводить отпуск в Египте и Израиле. Такое решение связано с военно-политической ситуацией в этих странах.

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Согласно приказу, подписанному начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым, подготовлен список стран, куда могут выезжать военные и гражданские сотрудники Минобороны России, располагающие секретной и сверхсекретной информацией. В этот список включены 30 стран. Среди них: Абхазия, Азербайджан, Андорра, Австрия, Армения, Болгария, Белоруссия, Бельгия, Вьетнам, Венгрия, Греция, Дания, Доминикана, Индия, Индонезия, Иордан, Италия, Мальта, Марокко, Молдавия, Словения, Словакия, Польша, Украина, Норвегия, Оман, ОАЭ, Куба, Кипр, Казахстан, Таиланд, Турция, Тунис, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия и Швейцария.

В список запрещенных для поездок стран вместе с Египтом и Израилем также входят Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Эстония, Литва, Латвия и Грузия.