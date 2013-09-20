СМИ: Из-за 500 убийств Чикаго признали самым опасным городом США

В этом городе за прошлый год – впервые за несколько лет - произошло 500 убийств. В то время как в Нью-Йорке, который до этого был «криминальным лидером», это число составило всего 419, пишет Russia Today.

При этом, с точки зрения численности населения Чикаго с его 2,7 млн значительно уступает Нью-Йорку, где живёт 8 млн человек.

Для сравнения, в 2011 году, ФБР зафиксировало в Чикаго 431 убийств, в Нью-Йорке же это число составило 515.

В целом, по данным ФБР, число преступлений в США за последние годы возросло. Особенно велико количество убийств – в том числе и непредумышленных. В городах с населением более миллиона человек этот уровень увеличился на 1,4%, а в более мелких – с населением от 500 тыс. до миллиона – на 9,7%.

По данным ФБР, 69% всех убийств в стране происходит с использованием огнестрельного оружия.

Учитывая множество кровавых эпизодов в Чикаго за последние месяцы, законодатели попытались предпринять некоторые действия, чтобы уменьшить число преступлений. В мае этого года, здесь за одну ночь погибли три человека и 20 были ранены. В июле за одни выходные погибло 10 человек. Член палаты общин Моника Дэвис попросила губернатора ввести на улицах Чикаго патрулирование Национальной гвардией. Ситуацию в городе она сравнила с войной.

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Также в пятёрку наиболее опасных городов США вошли Детройт (386 убийств), Филадельфия (331) и Лос-Анжелес (299). По данным The Washington Post, учитывая численность населения Детройта, там погибает один из 1832 жителей.

После перестрелки в адмиралтействе, во время которой были убиты 13 человек, вопрос контроля оружия вновь встал в стране достаточно остро. Президент США Барак Обама в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo заявил, что подобные массовые расстрелы стали регулярным явлением, повторяющимся каждые 3-4 месяца.