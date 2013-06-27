Украинцев предостерегают от поездок в некоторые города Египта

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности в Египте в связи с запланированными на конец июня и начало июля массовыми акциями протеста в этой стране.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Ввиду этого внешнеполитическое ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в города Каир, Александрия, Асьют, Исмаилия, Порт-Саид, Суэц и на Северный Синай.

Гражданам Украины, которые в настоящее время уже отдыхают в курортных городах Египта: Хургаде, Шарм аш-Шейхе, Марса-Алам, аль-Гуне, Дагабе, Нувейбе, с целью избежания угрозы безопасности рекомендуется проводить отдых на территории гостиницы и воздерживаться от неорганизованных поездок за ее пределы.

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Всем гражданам Украины, находящимся на территории Египта, рекомендуется ограничить свое передвижение по стране, воздерживаться от посещения мест скопления людей, не участвовать в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях, подчеркивается в сообщении.

В МИД также информируют, что в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет действует круглосуточный контактный телефон (+2 010 000 39 648), по которому при необходимости можно связаться с сотрудником Посольства.

Кроме того, в Департаменте информационной политики напоминают о функционировании в МИД Украины круглосуточной горячей линии на случай экстренных ситуаций - +38 044 2381657.